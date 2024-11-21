В СК РФ проверят информацию о пенсионере, которого держали в рабстве

В СУ СК России проверят информацию о пожилом мужчине, которого держали в рабстве. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 21 ноября. Происшествие случилось в хуторе Новопавловка Октябрьского района.
В местных СМИ появилась информация, что в одном из домов сельского поселения, в сарае, якобы держали пожилого мужчину с ноября прошлого года. Он находился под полным контролем жильцов дома.
— По словам мужчины, ему не разрешали покидать двор, а денег за работу не платили, — говорится в сообщении ведомства.
По данному факту следователи Ростовской области проводят проверку по статье «Незаконное лишение свободы».
— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах, — уточнили в пресс-службе.