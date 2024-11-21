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Музей в Нижегородском кремле не будет работать с 25 по 28 ноября

Причиной стали ремонтные работы.

Музей-филиал «Нижегородский кремль» не будет работать с 25 по 28 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского музея-заповедника (НГИАМЗ).

В музее в это время будут проводиться ремонтные работы. По стандартному расписанию работает только экспозиция «Подвиг народного единства» в Ивановской башне. Ее можно посетить с 10:00 до 17:00.

Напомним, нижегородские коммунисты предложили создать музей на «Яхте Сталина».

Ранее сообщалось, что музей с раритетной медтехникой открылся на улице Деловой в Нижнем Новгороде. Экспозиция посвящена службе скорой медицинской помощи.

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