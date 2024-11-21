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Нижегородский район Нижнего Новгорода планируют разделить на два в 2025 году

В настоящее время общая площадь Нижегородского района составляет 67 кв. км.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородский район Нижнего Новгорода могут разделить на два района в 2025 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Сейчас общая площадь Нижегородского района составляет 67 квадратных километров, а численность населения достигла 128 тысяч человек.

Согласно информации, разделить район решили из-за различных проблем в его отдельных частях. Так, в центре упор хотят сделать на работу с ОКН и ремонтом дорог, а в Верхних Печерах важнее будет содержание социальной и инженерной инфраструктуры.

Напомним, что девять городских округов Нижегородской области станут муниципальными с 1 января 2025 года. Преобразования затронут городские округа город Первомайск, Перевозский, Воротынский, Навашинский, город Бор, город Шахунья, город Чкаловск, Семеновский и Сокольский городские округа.

Также мы писали, что три округа в Нижегородской области оказались не готовы к зимнему периоду. Паспорта готовности не выдали городскому округу Кулебаки, а также Кстовскому и Володарскому округам.