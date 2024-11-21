В Омске ищут базового перевозчика для нового аэропорта

Напомним, что три года назад администрация Омской области, местный аэропорт и авиакомпания «Ред Вингс» подписали трехстороннее соглашение о базировании авиакомпании в Омске и организации рейсов в различные города России. Однако в 2021 году компания сократила число рейсов из Омска, сохранив только маршрут в Екатеринбург.