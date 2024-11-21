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В Омске ищут базового перевозчика для нового аэропорта

Виталий Хоценко накануне провел встречу с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.
Источник: Комсомольская правда

Власти Омска приступили к поиску базового авиаперевозчика для нового аэропорта «Омск-Федоровка». Данный вопрос обсуждался на встрече руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова и губернатора Виталия Хоценко. На встрече также были затронуты вопросы развития материально-технической базы Омского летно-технического колледжа гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского, а также развитие маршрутной сети главной воздушной гавани региона.

Напомним, что три года назад администрация Омской области, местный аэропорт и авиакомпания «Ред Вингс» подписали трехстороннее соглашение о базировании авиакомпании в Омске и организации рейсов в различные города России. Однако в 2021 году компания сократила число рейсов из Омска, сохранив только маршрут в Екатеринбург.

Ранее правительство РФ утвердило проект строительства нового аэропорта «Омск-Федоровка».