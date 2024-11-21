В Казани завершают строительство одной из крупнейших поликлиник России

«В такую поликлинику хочется приходить. Созданы шикарные условия для посетителей, глаз радует красивое оформление — особенно в детской части комплекса. Необходимо, чтобы наши дети приходили сюда с удовольствием, не только лечились, но и с комфортом проводили время. Отмечу, что “Единая Россия” в рамках народной программы и национальных проектов уделяет особое внимание развитию системы здравоохранения. За последнее время построено очень много объектов как в Казани, так и по всему Татарстану».