Создана новая формула расчета несущей способности строительных свай

ПЕРМЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали новую формулу расчета несущей способности строительных свай. Разработка позволяет снизить затраты на строительство фундаментов сооружений, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Экспериментальные исследования и мониторинг за уже построенными зданиями и сооружениями показывают, что расхождение между вычисленными и фактическими значениями нагрузок на свайные фундаменты может составлять от 10 до 20%. Это приводит к завышению материальных и экономических затрат, а также увеличению сроков на возведение объектов. Ученые Пермского политеха предложили формулу для определения предельной горизонтальной нагрузки на сваи различного профиля. Она подходит для расчета свайных фундаментов строительных объектов, расположенных в пылевато-глинистых грунтах, которые составляют значительную часть нашей страны», — сообщили в университете.
Как рассказали исследователи, они ввели понятие «эффективного диаметра сваи», которое учитывает сцепленный с ней уплотненный слой окружающего грунта. «После предложенных допущений и подходов нам удалось скорректировать формулу, тем самым ускорив процесс расчета. Анализ сравнения наших решений с известными результатами других исследователей показал удовлетворительную сходимость результатов в пределах 5−10%. Это служит подтверждением эффективности использования предложенной методики расчета для прогнозирования несущей способности свай при горизонтальных нагрузках», — пояснил профессор кафедры «Строительное производство и геотехника» ПНИПУ, доктор технических наук Андрей Пономарев.
Ученые отмечают, что новая формула позволит облегчить процесс строительства свайных фундаментов и снизить риски неправильного проектирования, а также глобальных последствий расчетов для всего сооружения.
Статья с результатами работы ученых ПНИПУ опубликована в сборнике «Современные теоретические практические вопросы геотехники» за 2024 год. Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».