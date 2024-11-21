Создана новая формула расчета несущей способности строительных свай

«Экспериментальные исследования и мониторинг за уже построенными зданиями и сооружениями показывают, что расхождение между вычисленными и фактическими значениями нагрузок на свайные фундаменты может составлять от 10 до 20%. Это приводит к завышению материальных и экономических затрат, а также увеличению сроков на возведение объектов. Ученые Пермского политеха предложили формулу для определения предельной горизонтальной нагрузки на сваи различного профиля. Она подходит для расчета свайных фундаментов строительных объектов, расположенных в пылевато-глинистых грунтах, которые составляют значительную часть нашей страны», — сообщили в университете.