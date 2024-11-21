В Ташкенте для лиц с инвалидностью запустили «Социальное такси»

Использование сервиса осуществляется через приложение Yandex Go. В нем доступна специальная функция, адаптированная под нужды людей с особыми потребностями. Ее можно выбрать для достижения пункта назначения с любого тарифа. Стоимость услуг остается неизменной во всех тарифах.