В Ташкенте для лиц с инвалидностью запустили «Социальное такси»

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Ташкенте запустили «Социальное такси» для лиц с инвалидностью, сообщает пресс-служба Национального агентства социальной защиты.
«В целях обеспечения доступности социальных объектов, образовательных учреждений для лиц с инвалидностью и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, Национальное агентство социальной защиты запустило пилотный проект “Социальное такси” в Ташкенте», — говорится в сообщении.
Использование сервиса осуществляется через приложение Yandex Go. В нем доступна специальная функция, адаптированная под нужды людей с особыми потребностями. Ее можно выбрать для достижения пункта назначения с любого тарифа. Стоимость услуг остается неизменной во всех тарифах.
Водителя, принимающего заказ, уведомляют о том, что нужно выполнить специальные задачи в процессе поездки.
«Например, на адресной карточке отображается комментарий, который помогает пользователю найти машину, подойти к ней и попасть в салон. Людям с нарушениями слуха можно будет попросить водителя связаться через чат», — пояснили в пресс-службе.
В случае, если выбрана функция «Я в инвалидной коляске», водитель увидит комментарий о необходимости предоставить помощь при посадке, разместить коляску и обеспечить свободное багажное пространство.