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В Омске изменятся схемы движения транспорта в связи с частичным открытием бульвара Архитекторов

С 30 ноября по новым схемам поедут как автобусы, так и троллейбусы.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня на встрече с журналистами специалисты омского Департамента транспорта презентовали новые схемы движения, которые будут реализованы уже с 30 ноября.

Изменения по троллейбусным маршрутам:

№ 7 и № 16: следование по бульвару Архитекторов и Ленинградскому мосту вместо Телецентра.

№ 67: замена на автобус № 67.

Добавление маршрута: № 8.

Изменения по автобусным маршрутам:

Добавление: № 77 (вывоз с Левобережья в центр через Красный Путь).

Возвращение на прежние маршруты частных перевозчиков: № 21, 24, 64, 344, 418 и 500.

Изменения движения на мосту имени 30-летия ВЛКСМ:

Движение транспорта и пешеходов будет осуществляться по левой части моста из-за закрытия правой части и тротуара.

Автомобили смогут ехать в каждую сторону в два ряда, а автобусы — только в один.

Рассматривается возможность отказа от выделенных полос на Лукашевича, если они будут мешать проезду через мост.

Ограничения для грузовых автомобилей:

Из-за ремонта моста иногородним фурам запретят движение по нему.

Разрешат движение только грузовикам весом до 26 тонн без прицепа и местным грузовикам.

Перенаправление большегрузов на Ленинградский мост.