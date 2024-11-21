В Омске изменятся схемы движения транспорта в связи с частичным открытием бульвара Архитекторов

Сегодня на встрече с журналистами специалисты омского Департамента транспорта презентовали новые схемы движения, которые будут реализованы уже с 30 ноября.
Изменения по троллейбусным маршрутам:
№ 7 и № 16: следование по бульвару Архитекторов и Ленинградскому мосту вместо Телецентра.
№ 67: замена на автобус № 67.
Добавление маршрута: № 8.
Изменения по автобусным маршрутам:
Добавление: № 77 (вывоз с Левобережья в центр через Красный Путь).
Возвращение на прежние маршруты частных перевозчиков: № 21, 24, 64, 344, 418 и 500.
Изменения движения на мосту имени 30-летия ВЛКСМ:
Движение транспорта и пешеходов будет осуществляться по левой части моста из-за закрытия правой части и тротуара.
Автомобили смогут ехать в каждую сторону в два ряда, а автобусы — только в один.
Рассматривается возможность отказа от выделенных полос на Лукашевича, если они будут мешать проезду через мост.
Ограничения для грузовых автомобилей:
Из-за ремонта моста иногородним фурам запретят движение по нему.
Разрешат движение только грузовикам весом до 26 тонн без прицепа и местным грузовикам.
Перенаправление большегрузов на Ленинградский мост.