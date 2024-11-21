Genesis выпустят cуперделюкс-версию альбома The Lamb Lies Down on Broadway

В суперделюкс войдут все песни с оригинального лонгплея, перезаписанные с оригинальных кассет 1974 года, полное живое выступление группы в Лос-Анджелесе 24 января 1975 года, а также три никогда ранее не издававшиеся демозаписи. Кроме этого в переиздание попадет 60-страничная книга с архивными фотографиями и комментариями журналиста Алексиса Петридиса, взявшего интервью у участников.