Доработанная с учетом СВО очередная батарея ЗРК «Тор-М2» прибыла в Беларусь

В Министерстве обороны 21 ноября сообщили о том, что в Беларусь прибыла очередная батарея зенитных ракетных комплексов «Тор-М2».
В оборонном ведомстве подчеркнули, что посредством зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» обеспечивается эффективная противовоздушная оборона объектов. А также сказали, что ЗРК может выполнять боевые задачи в любых климатических условиях.
— Поступившие в Беларусь комплексы доработаны российскими конструкторами с учетом опыта их применения в специальной военной операции, — прокомментировали в Минобороны.
Отмечается, что ЗРК «Тор-М2» способен одновременно поражать 16 целей, которые действуют с любых направлений со скоростью до 730 метров в секунду на дальности до 12 километров и на высоте до 10 километров, как днем, так и ночью при любой погоде.
По словам начальника управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Андрея Северинчика, отличающими особенностями «Тор-М2» можно назвать его высокую мобильность, малое время реакции, эффективную стрельбу по широкому классу целей, а также автоматизацию боевой работы.
В Минобороны обратили внимание, что поступление очередной партии ЗРК — пример плодотворного военно-технического сотрудничества Беларуси и России для совершенствования единой региональной системы противовоздушной обороны.
Между тем в Кремле сообщили, что Беларусь и Россия находятся в постоянном контакте по теме угроз Запада.
Накануне мы писали, что ОНТ раскроет, кто планирует военное вторжение в Беларусь. После в фильме ОНТ назвали три района, которые могут стать первыми целями для вооруженного нападения на Беларусь. Еще фильм ОНТ озвучил сценарии Запада по захвату власти в Беларуси.
А в КГБ сообщили член террористической организации «Полк Калиновского» экстрадирован в Беларусь. Кроме того, КГБ Беларуси сообщил, что деятельность отдельных госструктур Польши и Литвы может быть квалифицирована как содействие терроризму.