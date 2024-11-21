Мемориальную доску установили на фасаде лицея № 2 в Иркутске

В Иркутске появилась мемориальная доска на фасаде лицея № 2. Как сообщил в своем тг-канале мэр областного центра Руслан Болотов, она установлена в честь кавалера ордена Мужества Павла Калинина.
— Павел был достойным молодым человеком. С теплотой о нём отзываются родные и близкие, педагоги учреждения, наставники. Для своих боевых товарищей стал примером мужества, стойкости, настоящего патриотизма, — написал Руслан Болотов.
Установка мемориальных досок стала традицией и позволяет увековечить память военнослужащих из Иркутска. Такие таблички появятся на школах, где учились погибшие защитники Отечества.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мэр областного центра Руслан Болотов предал ордена Мужества семьям погибших военнослужащих.