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Мемориальную доску установили на фасаде лицея № 2 в Иркутске

Доску установили в честь кавалера ордена Мужества Павла Калинина.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске появилась мемориальная доска на фасаде лицея № 2. Как сообщил в своем тг-канале мэр областного центра Руслан Болотов, она установлена в честь кавалера ордена Мужества Павла Калинина.

— Павел был достойным молодым человеком. С теплотой о нём отзываются родные и близкие, педагоги учреждения, наставники. Для своих боевых товарищей стал примером мужества, стойкости, настоящего патриотизма, — написал Руслан Болотов.

Установка мемориальных досок стала традицией и позволяет увековечить память военнослужащих из Иркутска. Такие таблички появятся на школах, где учились погибшие защитники Отечества.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мэр областного центра Руслан Болотов предал ордена Мужества семьям погибших военнослужащих.