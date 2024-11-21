Дожди, штормовой ветер и потепление до +14 идут в Волгоградскую область

В Волгоградской области пятница также будет дождливой, штормовой ветер будет дуть с порывами до 17−22 м/с. Ночью +2…+7, днем +5…+10 градусов. Утро субботы встретит туманом и гололедицей, ветер будет еще сильнее — местами порывы до 18−23 м/с. Ночью температура в северных районах опустится ниже нуля, а днем будет от +9 до +14 градусов на юге. 24 ноября регион вновь накроют дожди, местами сильные. Температура днем и ночью будет почти одинаковой — от +4 до +10.