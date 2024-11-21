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Дожди, штормовой ветер и потепление до +14 идут в Волгоградскую область

Синоптики рассказали, какая погода будет в Волгограде в конце недели.

Сейчас в Ричмонде: +13° 6 м/с 38% 749 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни погода не будет радовать жителей Волгограда и области. Регион окажется во власти дождей, гололедицы и тумана, которые будут сопровождать резкие скачки температур и сильный ветер.

По сообщению Волгоградского ЦГМС, в пятницу, 22 ноября, в Волгограде утром и днем ожидается небольшой дождь. Порывы ветра достигнут 15−18 метров в секунду. Ночью будет +4…+6 градусов, днем +8…+10. В субботу без существенных осадков, также ветрено. Ночью похолодает до +1…+3, зато днем будет +9…+11. В воскресенье снова польет дождем, ветер чуть утихнет. Ночь будет теплее — +5…+7 градусов, а вот днем воздух почти не прогреется: +6…+8.

В Волгоградской области пятница также будет дождливой, штормовой ветер будет дуть с порывами до 17−22 м/с. Ночью +2…+7, днем +5…+10 градусов. Утро субботы встретит туманом и гололедицей, ветер будет еще сильнее — местами порывы до 18−23 м/с. Ночью температура в северных районах опустится ниже нуля, а днем будет от +9 до +14 градусов на юге. 24 ноября регион вновь накроют дожди, местами сильные. Температура днем и ночью будет почти одинаковой — от +4 до +10.