В Ростовской области сахарным диабетом болеют 141 тысяча жителей

Хочу подчеркнуть, что в настоящий момент нет ни одного пациента в регионе, который бы состоял в регистре на учете и не получал бы сахароснижающий препарат. Всем пациентам, которым это необходимо, закупаются инсулины очень достойного качества. Могу сказать много лестных слов и в адрес российских производителей. Очень важно, что мы даже при уходе некоторых фармацевтических иностранных фирм не были обделены лекарственными препаратами по лечению сахарного диабета. И у нас имеются достойные инсулиновые препараты. И те препараты, которые появились — сахароснижающие и таблетированные — позволяют долгое время не переводить пациентов на инсулинотерапию, а поддерживать хороший сахар. Поэтому наши пациенты обеспечены лекарствами в полном объеме, который необходим.