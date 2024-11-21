В Ростовской области сахарным диабетом болеют 141 тысяча жителей

В Ростовской области около 141 тысячи жителей страдают сахарным диабетом. Об этом, а также о том, кто находится в группе риска и что делать, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM рассказала главный внештатный эндокринолог минздрава региона, заведующая Областным эндокринологическим центром Елена Бова.
ВСЕ ДЕЛО В ГОРМОНАХ.
— Эндокринология — это наука о гормонах. А заболевание эндокринной системы — это проблема с их выработкой. Как правило, или с недостаточной и, соответственно, лечение должно восполнить этот недостаток, или с избыточной — и тогда лечение будет направлено на то, чтобы подавить гормоны.
Наиболее часто в эндокринологии встречается заболевание сахарным диабетом, связанное с гормоном инсулином, который вырабатывается в поджелудочной железе. На втором месте — заболевания щитовидной железы. И далее — это надпочечниковая недостаточность. Это болезни, которые связаны с выработкой гормона роста.
— Поэтому, естественно, если происходит нарушение выработки гормонов, они могут управлять нашим организмом. Однако врачи эффективно умеют работать с ними, чтобы стабилизировать состояние по тому или другому заболеванию.
КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ РАСТЕТ.
— Сахарный диабет — это заболевание, которое признано социальным во всем мире. К сожалению, несмотря на то, что мы пытаемся агрессивно бороться с ним, количество пациентов все-таки растет. Происходит это еще и за счет того, что специалисты разных других направлений в медицине уже очень хорошо знакомы с сахарным диабетом, и помогают выявлять это заболевание на раннем этапе.
В настоящее время в Ростовской области насчитывается около 141 тысячи больных сахарным диабетом. Из них от 85% до 90% это пациенты со вторым типом этого заболевания. Оно выявлено было после 35 лет, но у людей есть возможность лечиться таблетированными препаратами.
— Количество пациентов с первым типом диабета, куда относятся и детки, тоже постепенно все-таки увеличивается.
КТО В ГРУППЕ РИСКА.
— К группам риска по сахарному диабету относятся те пациенты, которые имеют наследственность по нему. Также это те, у кого есть избыточная масса тела: такие дончане в четыре (!) раза чаще болеют диабетом. Сюда же входят и детки, которые раньше считались богатырями и красавцами, рождаясь с весом 4 кг и выше. Приводят к возникновению сахарного диабета и хронические заболевания поджелудочной железы.
НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ.
— Жалобы, которые может впервые предъявлять пациент: сухость во рту, жажда, несколько повышенный аппетит, и при этом некоторая потеря веса. Утомляемость, плохой сон также могут быть причиной возникновения сахарного диабета и основными его симптомами. При этом и некоторые соматические заболевания тоже могут протекать с такими же жалобами.
ЛЕКАРСТВ ДОСТАТОЧНО СОВРЕМЕННЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ.
— Для того, чтобы успех в лечении был, безусловно, нужны хорошие лекарства, достойные, эффективные и безопасные. И с каждым годом в Ростовской области увеличивается финансирование на лечение сахарного диабета. Потому что новые группы препаратов, которые появились в последнее время, имеют и более высокие цены. А для того, чтобы обеспечить ими пациентов, конечно, должно постоянно расти и финансирование.
Хочу подчеркнуть, что в настоящий момент нет ни одного пациента в регионе, который бы состоял в регистре на учете и не получал бы сахароснижающий препарат. Всем пациентам, которым это необходимо, закупаются инсулины очень достойного качества. Могу сказать много лестных слов и в адрес российских производителей. Очень важно, что мы даже при уходе некоторых фармацевтических иностранных фирм не были обделены лекарственными препаратами по лечению сахарного диабета. И у нас имеются достойные инсулиновые препараты. И те препараты, которые появились — сахароснижающие и таблетированные — позволяют долгое время не переводить пациентов на инсулинотерапию, а поддерживать хороший сахар. Поэтому наши пациенты обеспечены лекарствами в полном объеме, который необходим.
СПЕЦИАЛИСТЫ ЕСТЬ, ЖЕЛАЮЩИХ МОЖНО И БОЛЬШЕ.
— С 2024 года вступила в работу федеральная программа «Сахарный диабет», и на ее основе появилась региональная с одноименным названием. Одним из основных направлений является обучение больных этим заболеванием в открывшихся школах. Сейчас в Ростовской области их действует 67.
Елена Бова отметила, что во многих из этих школ не так много занимающихся, как хотелось бы. И потому призвала пациентов больше заботиться о своем здоровье и обязательно пройти обучение.
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ОТРАСЛИ.
В эндокринологии и области диабета молниеносно меняются и тенденции в лечении. Причем, сейчас проводят не только лечение повышенного сахара в крови, но и предотвращают осложнения от заболевания.
— Нашими сахароснижающими препаратами мы одномоментно лечим и хронические болезни почек. К тому же, есть сахароснижающий препарат, который очень удачно помогает лечить сердечную недостаточность. Появились и препараты, которые не только подстегивают больную поджелудочную железу и заставляют ее вырабатывать больше инсулина, но и охраняют ее работу и функцию. Поэтому такие прорывы в эндокринологии позволяют и значительно снизить смертность от сахарного диабета, и увеличивать продолжительности жизни больного.
ЧЕМ ЕЩЕ БОЛЕЮТ.
— Второе место после сахарного диабета занимают заболевания щитовидной железы. И если первый врачи научились лечить, то вторые — вылечивать. И потому последние отходят несколько на второй план. Заболевания надпочечников могут быть и хроническими, но успешно лечатся и не приводят к таким тяжелым последствиям, как с диабетом, и, тем более, к смерти. Кроме того, заболевания гипофиза — это заболевания, которые лечатся даже проще, чем сахарный диабет, и не являются причиной смерти.
КАК ПОМОГАЕТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ.
— Я считаю, что диспансеризация — очень важный раздел работы в медицине. Так, очень много людей со вторым типом сахарного диабета могут жить годами с этим заболеванием, но не знать о нем. Поэтому диспансеризация достаточно легко может навести на мысль о том, что у пациента сахарный диабет, так как определение глюкозы крови — это доступный анализ.
ЧТО С ОЖИРЕНИЕМ.
— Наш регион на фоне России не выделяется из общероссийских показателей. К сожалению, людей с избыточной массой тела очень много во всех странах. Мы уступаем первенство Соединенным Штатам Америки, находясь на уровне европейских стран.
Сейчас некоторые считают, что избыточная масса тела — это их образ жизни и им это нравится, это хорошо. Но есть грань, когда из избыточной массы тела очень легко переступить в ожирение, а ожирение — это заболевание. И оно может приводить к заболеванию кишечника, опорно-двигательной системы, вообще желудочно-кишечного тракта, артериальной гипертензии.
Подводя итоги работы, Елена Бова отметила, что продолжительность жизни больных сахарным диабетом второго типа в Ростовской области достигла более, чем 74 лет. А первого типа — 50 лет.
— И это очень хорошие показатели.