На одной из улиц Минска временно запрещают движение

Такое решение было принято Мингорисполкомом и размещено на портале Национального интернет-правового центра. Об этом сообщает БЕЛТА.



Причина ограничений — обеспечение безопасности дорожного движения, а также защита жизни и здоровья граждан.



Запрет действует на участке от дома № 26 до дома № 40. Ограничения вступят в силу с 01:00 до 05:00 в период с 21 по 26 ноября.



Ранее сообщалось, что на пересечении улицы Ваупшасова и МКАД планируется реконструкция дороги для добавления новых полос. Такое решение принято, чтобы устранить регулярные пробки, возникающие здесь в часы наибольшей загруженности.