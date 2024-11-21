Зима близко. Рассказываем, как к ней готовятся профильные службы и автолюбители

Метели, экстремальные температуры и гололед — частые спутники зимних месяцев. В Беларуси о сложных погодных условиях задумываются заранее. Корреспондент газеты узнал, готовы ли дорожники, коммунальщики, сотрудники ГАИ, МЧС к любому развитию событий в холодный период года и есть ли у них план на экстренный случай.
К дежурству приступили
В Министерстве транспорта и коммуникаций подчеркивают, что весь «Комплекс организационно-технических мероприятий по подготовке автомобильных дорог и организаций дорожного хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года» выполнен:
— В каждой эксплуатационной организации проведена инженерная подготовка зимнего содержания дорог и организовано круглосуточное дежурство диспетчерских служб. Для проведения работ по ямочному ремонту при низких температурах и в зимних условиях заготовлено 4870 т складируемой органо-минеральной смеси.
Также на осенне-зимний период 2024/2025 годов заготовлено 246 тыс. т песчано-соляной смеси, 218 тыс. т чистой соли и 147 тыс. т технической соли.
— К работе в зимний период приступит 1475 единиц техники. Из них 45 единиц роторной, 607 — пескосолераспределительной, 823 единицы снегоочистительной техники, — отмечают в Минтрансе.
Внимание: поверхность немного скользкая
В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства (МЖКХ) сообщили, что заготовлено 197,93 тыс. т песчано-соляной смеси. Кстати, лидером стала Брестская область, где к борьбе со снегом припасено 33,9 тыс. т.
Также на время снегов и гололедов по системе МЖКХ уже настороже 3854 машины: пескоразбрызгиватели, солеразбрызгиватели, снегоуборочные машины, погрузчики, самосвалы, тракторы для вывоза снега.
Больше всего техники подготовил столичный «Горремавтодор Мингорисполкома» — 670 единиц, за ними идет Могилевщина — 600 машин; в Брестской области — 553, в Гомельской — 549, в Гродненской — 494, в Минской — 468, в Витебской — 385 машин.
Как сообщили в МЖКХ, есть целый список условий для использования солеразбрызгивателей: при осадках в виде снега, измороси, инея, а также при понижении температуры воздуха от положительной до минус 1 градуса и менее (для цементобетонного дорожного покрытия — до 1 градусов и менее) и мокром покрытии или начале дождя, при выпадении дождя на холодное покрытие (0 градусов и менее). Также техника выходит на улицы при сообщениях диспетчерской службы: «Предупреждение по инею», «Поверхность немного скользкая», «Предупреждение по льду», «Поверхность скользкая».
А вот снегоуборочная техника в осенне-зимний период выводится на улично-дорожную сеть населенных пунктов при выпадении снега.
Могут ли жители помогать коммунальным службам в расчистке дворов от сугробов?
— При выпадении обильных осадков в виде снега граждане могут обратиться в коммунальные службы для организации уборки дворовых территорий от снега и наледи и тем самым оказать посильную помощь этим службам, — отмечают в МЖКХ. — Коммунальными предприятиями будет предоставлен рабочий инвентарь, чтобы люди смогли принять участие в расчистке входных групп жилых домов, пешеходных связей, дворовых проездов.
Также в министерстве напомнили, что зимой автовладельцы должны убрать от снега территорию, прилегающую к транспортному средству, и расчистить находящиеся на придомовой территории парковки.
Не тянуть с резиной
— Первое, с чего стоит начинать подготовку машины к зиме, — колеса, — поясняет исполняющий обязанности начальника отделения организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного движения главного управления ГАИ МВД Анна Банадык. — От них зависят как безопасность дорожного движения, так и личная безопасность водителей.
Согласно ПДД, с 1 декабря по 1 марта транспортные средства, участвующие в дорожном движении, должны быть оборудованы зимними шинами. Летняя резина в мороз дубеет и не держит контакт с дорогой.
— Электронные помощники автомобиля в виде антиблокировочной системы могут не помочь, летним шинам просто не хватит сцепления, чтобы удержать автомобиль в повороте или затормозить перед пешеходным переходом, — подчеркивает Анна Банадык.
А вот заменить резину лучше загодя, чтобы не стоять в длинных очередях 29 и 30 ноября.
— Мы еще несколько недель назад призвали всех водителей перейти на зимние шины, — отмечает Анна Банадык. — Фиксируются первые заморозки и снег, поэтому необходимо экстренно заниматься подготовкой автомобиля к зиме. Опытные водители решили этот вопрос в начале ноября.
Зимой, в условиях плохой видимости, для водителя также важен обзор. Для этого необходимо проверить исправность дворников, системы обдува и отопления автомобиля, чтобы стекла не запотевали. Кроме того, следует посмотреть, как включаются фары и фонари, вовремя очищать их от грязи, снега и льда — освещение автомобиля делает транспортное средство максимально заметным на темной дороге и обеспечивает хорошую видимость для водителя во избежание наездов. Перед зимой нужно проверить зарядку аккумулятора, исправность тормозной и вспомогательных электронных систем, заменить все технические жидкости.
Время фликеров
Есть у ГАИ зимние рекомендации и для пешеходов.
— На темных дорогах, в туман, в снег, в дождь — в любых условиях недостаточной видимости — надо обязательно иметь при себе световозвращающие элементы. Безопасное поведение на дороге и правильное использование фликеров спасают жизни, — подчеркивает Анна Банадык. — При этом важно, чтобы световозвращатель был виден водителю — не закрыт складками одежды, рюкзаком или зонтом.
Пока не выпал снег, самая большая опасность в темное время суток — наезды на пешеходов. На неосвещенной дороге человека в темной одежде не видно. Когда выпадет снег, ситуация улучшится, но даже в этом случае фликер обязателен.
— Еще одна проблема, когда люди переходят дорогу в неположенных местах или даже по пешеходному переходу, не задумываясь, что на скользкой дороге тормозной и остановочный пути автомобиля увеличиваются в разы, — отмечает собеседница. — У водителя в такой ситуации иногда не бывает технической возможности остановиться вовремя. Поэтому при переходе проезжей части даже на разрешающий сигнал светофора важно убедиться, что все автомобили успели остановиться.
Дело в том, что из-за частых торможений перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и на перекрестках образуется скользкость, представляющая реальную угрозу.
— Мы всегда просим пешеходов в зимнее время, особенно когда они в капюшонах, шапках, укутаны в шарфы, перед переходом дороги внимательно посмотреть по сторонам и по возможности установить зрительный контакт с водителем, убедиться, что он вас видит и пропускает, — советует представитель ГАИ.
Следует ли набирать 102, если на зимней дороге у вас возникли проблемы с машиной?
— Наряды ГАИ готовы к оказанию помощи участникам дорожного движения. В случае возникновения экстренной ситуации на дороге, когда нет никакого другого выхода, можно сообщить о ней по телефону 102. Ближайший наряд прибудет и окажет помощь или поможет с решением возникшей проблемы.
Авто тоже возгораются
Как рассказали в МЧС, одной из главных причин возгораний на транспортных средствах является аварийный режим работы электрооборудования:
— В 77% случаев непосредственной причиной таких пожаров явились аварийные режимы работы электрической сети транспортных средств. Наибольшее количество пожаров (75%) произошло в легковых автомобилях.
Чтобы не допустить возгорания на транспортных средствах, необходимо уделить особое внимание состоянию и исправности систем электрооборудования, смазки и питания транспортных средств. Также автомобиль необходимо оснастить не менее чем одним огнетушителем.
— По состоянию на 14 ноября 2024 года в республике произошло 654 пожара на транспортных средствах без учета транспортных средств, находящихся в пути следования, — приводят статистику в МЧС. — Это составляет 12,1% от общего числа пожаров.
В каждую комнату — по извещателю
И в МЧС напоминают: с наступлением холодов возрастают риски возникновения пожаров в жилом секторе. Это связано с интенсивной эксплуатацией печей, электрических сетей и оборудования, увеличением времени, которое мы проводим в доме. В период отопительного сезона важно следить за исправностью отопительного оборудования и электрической проводки.
Так, при сильных морозах печи лучше топить 2−3 раза в день и прекращать топку не менее чем за 2 часа до отхода ко сну. Нельзя топить печи с открытыми дверцами, применять для розжига горючие жидкости, а также использовать для топки дрова, длина которых превышает размеры топки. Нельзя сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 метра от топочных отверстий топливо, одежду, горючие вещества и материалы.
— Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не позволяйте детям самостоятельно их растапливать, — предупреждают в МЧС.
Вместе с тем одной из основных причин пожаров являются неисправность электрооборудования и нарушение правил обращения с электроприборами. Во избежание несчастных случаев, связанных с электрооборудованием, важно провести следующие профилактические мероприятия: выполнить ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток, не допускать включения в одну сеть электроприборов повышенной мощности — это может привести к перегрузке в электросети.
Необходимо размещать отопительные электрические приборы подальше от штор, мебели, легковоспламеняющихся и сгорающих материалов, а уходя из дома и на ночь выключать их в соответствии с инструкцией и никогда не применять самодельные варианты электрообогревателей.
Владельцам частных жилых домов рекомендуется приобрести и разместить у себя в домовладении огнетушитель. Также в МЧС советуют установить в каждую жилую комнату дома или квартиры автономный пожарный извещатель.
Модульные котельные наготове
В МЖКХ рассказали, что для устранения возможных аварийных ситуаций во время отопительного сезона по Беларуси сформировано более 700 аварийно-восстановительных бригад общей численностью порядка 3,5 тыс. человек.
В готовности также 15 передвижных модульных котельных, проведены тренировки по развертыванию передвижных модульных котельных и источников электроснабжения. Особое внимание уделено наличию и техническому состоянию генераторов. Для этого обеспечена их постоянная работоспособность, имеются достаточные запасы зимнего дизельного топлива. Также в наличии расходные материалы для безотказного функционирования генераторов.
От слабого минуса до слабого плюса
По интернету гуляют кардинально противоположные погодные сценарии для этой зимы, но в Белгидромете нам ответили, что такие заблаговременные прогнозы не составляются.
— На сегодняшний день мировая наука находится на этапе, когда наиболее точный прогноз погоды возможно составить на 5−7 дней. Чем больше период — тем менее точен прогноз. За пределами двух недель невозможно спрогнозировать, будет ли в конкретном месте такого-то числа дождь, — отмечает заместитель начальника службы метеорологических прогнозов ГУ «Белгидромет» Марина Грицкевич.
В ближайшее время погода будет неустойчивой, с частыми осадками различной фазы (снег, мокрый снег, в отдельные дни с дождем) и интенсивности. При этом температурный фон в течение недели будет постепенно понижаться, и уже к выходным минимальные температуры воздуха окажутся на стороне отрицательных значений, а дневные максимумы будут колебаться от слабого минуса до слабого плюса. При колебаниях температурного фона местами по стране могут образовываться гололедные явления, поэтому пешеходам и водителям надо быть внимательными и осторожными. В отдельные сутки порывы ветра, которые достигнут 15−20 м/с, создадут ощущение более низкой температуры, чем на самом деле.
Раньше, когда не было других инструментов прогнозирования, людям ничего не оставалось, кроме как обращать внимание на народные приметы.
— В одних случаях это работало, в других нет. Поэтому зачастую одна и та же примета имела противоречивый исход, — обращает внимание Марина Грицкевич и рекомендует: — К народным приметам стоит относиться как минимум с уважением, а вот доверять им на 100% я бы не стала. Доверять стоит метеорологическим прогнозам, которые основываются на профессиональном опыте специалистов.
Сменить резину на зимнюю в автомобиле лучше загодя, чтобы не стоять в длинных очередях на СТО в последние дни ноября.
Перед переходом дороги в зимнее время пешеходам рекомендуется внимательно посмотреть по сторонам и по возможности установить зрительный контакт с водителем.
При выпадении обильных осадков в виде снега жители могут обратиться в коммунальные службы для организации уборки дворовых территорий от снега и наледи.
По данным МЧС, в 2023 году в Беларуси благодаря сработке автономных пожарных извещателей спасено 65 человек, за 9 месяцев 2024-го — 64 человека.
Алексей ГОРБУНОВ,
БЕЛТА,
газета «7 дней».