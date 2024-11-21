Зима близко. Рассказываем, как к ней готовятся профильные службы и автолюбители

— Первое, с чего стоит начинать подготовку машины к зиме, — колеса, — поясняет исполняющий обязанности начальника отделения организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного движения главного управления ГАИ МВД Анна Банадык. — От них зависят как безопасность дорожного движения, так и личная безопасность водителей.



Согласно ПДД, с 1 декабря по 1 марта транспортные средства, участвующие в дорожном движении, должны быть оборудованы зимними шинами. Летняя резина в мороз дубеет и не держит контакт с дорогой.



— Электронные помощники автомобиля в виде антиблокировочной системы могут не помочь, летним шинам просто не хватит сцепления, чтобы удержать автомобиль в повороте или затормозить перед пешеходным переходом, — подчеркивает Анна Банадык.



А вот заменить резину лучше загодя, чтобы не стоять в длинных очередях 29 и 30 ноября.



— Мы еще несколько недель назад призвали всех водителей перейти на зимние шины, — отмечает Анна Банадык. — Фиксируются первые заморозки и снег, поэтому необходимо экстренно заниматься подготовкой автомобиля к зиме. Опытные водители решили этот вопрос в начале ноября.



Зимой, в условиях плохой видимости, для водителя также важен обзор. Для этого необходимо проверить исправность дворников, системы обдува и отопления автомобиля, чтобы стекла не запотевали. Кроме того, следует посмотреть, как включаются фары и фонари, вовремя очищать их от грязи, снега и льда — освещение автомобиля делает транспортное средство максимально заметным на темной дороге и обеспечивает хорошую видимость для водителя во избежание наездов. Перед зимой нужно проверить зарядку аккумулятора, исправность тормозной и вспомогательных электронных систем, заменить все технические жидкости.



Время фликеров



Есть у ГАИ зимние рекомендации и для пешеходов.

— На темных дорогах, в туман, в снег, в дождь — в любых условиях недостаточной видимости — надо обязательно иметь при себе световозвращающие элементы. Безопасное поведение на дороге и правильное использование фликеров спасают жизни, — подчеркивает Анна Банадык. — При этом важно, чтобы световозвращатель был виден водителю — не закрыт складками одежды, рюкзаком или зонтом.



Пока не выпал снег, самая большая опасность в темное время суток — наезды на пешеходов. На неосвещенной дороге человека в темной одежде не видно. Когда выпадет снег, ситуация улучшится, но даже в этом случае фликер обязателен.



— Еще одна проблема, когда люди переходят дорогу в неположенных местах или даже по пешеходному переходу, не задумываясь, что на скользкой дороге тормозной и остановочный пути автомобиля увеличиваются в разы, — отмечает собеседница. — У водителя в такой ситуации иногда не бывает технической возможности остановиться вовремя. Поэтому при переходе проезжей части даже на разрешающий сигнал светофора важно убедиться, что все автомобили успели остановиться.



Дело в том, что из-за частых торможений перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и на перекрестках образуется скользкость, представляющая реальную угрозу.



— Мы всегда просим пешеходов в зимнее время, особенно когда они в капюшонах, шапках, укутаны в шарфы, перед переходом дороги внимательно посмотреть по сторонам и по возможности установить зрительный контакт с водителем, убедиться, что он вас видит и пропускает, — советует представитель ГАИ.



Следует ли набирать 102, если на зимней дороге у вас возникли проблемы с машиной?



— Наряды ГАИ готовы к оказанию помощи участникам дорожного движения. В случае возникновения экстренной ситуации на дороге, когда нет никакого другого выхода, можно сообщить о ней по телефону 102. Ближайший наряд прибудет и окажет помощь или поможет с решением возникшей проблемы.



Авто тоже возгораются



Как рассказали в МЧС, одной из главных причин возгораний на транспортных средствах является аварийный режим работы электрооборудования:



— В 77% случаев непосредственной причиной таких пожаров явились аварийные режимы работы электрической сети транспортных средств. Наибольшее количество пожаров (75%) произошло в легковых автомобилях.



Чтобы не допустить возгорания на транспортных средствах, необходимо уделить особое внимание состоянию и исправности систем электрооборудования, смазки и питания транспортных средств. Также автомобиль необходимо оснастить не менее чем одним огнетушителем.



— По состоянию на 14 ноября 2024 года в республике произошло 654 пожара на транспортных средствах без учета транспортных средств, находящихся в пути следования, — приводят статистику в МЧС. — Это составляет 12,1% от общего числа пожаров.



В каждую комнату — по извещателю



И в МЧС напоминают: с наступлением холодов возрастают риски возникновения пожаров в жилом секторе. Это связано с интенсивной эксплуатацией печей, электрических сетей и оборудования, увеличением времени, которое мы проводим в доме. В период отопительного сезона важно следить за исправностью отопительного оборудования и электрической проводки.

Так, при сильных морозах печи лучше топить 2−3 раза в день и прекращать топку не менее чем за 2 часа до отхода ко сну. Нельзя топить печи с открытыми дверцами, применять для розжига горючие жидкости, а также использовать для топки дрова, длина которых превышает размеры топки. Нельзя сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 метра от топочных отверстий топливо, одежду, горючие вещества и материалы.



— Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не позволяйте детям самостоятельно их растапливать, — предупреждают в МЧС.



Вместе с тем одной из основных причин пожаров являются неисправность электрооборудования и нарушение правил обращения с электроприборами. Во избежание несчастных случаев, связанных с электрооборудованием, важно провести следующие профилактические мероприятия: выполнить ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток, не допускать включения в одну сеть электроприборов повышенной мощности — это может привести к перегрузке в электросети.



Необходимо размещать отопительные электрические приборы подальше от штор, мебели, легковоспламеняющихся и сгорающих материалов, а уходя из дома и на ночь выключать их в соответствии с инструкцией и никогда не применять самодельные варианты электрообогревателей.



Владельцам частных жилых домов рекомендуется приобрести и разместить у себя в домовладении огнетушитель. Также в МЧС советуют установить в каждую жилую комнату дома или квартиры автономный пожарный извещатель.



Модульные котельные наготове



В МЖКХ рассказали, что для устранения возможных аварийных ситуаций во время отопительного сезона по Беларуси сформировано более 700 аварийно-восстановительных бригад общей численностью порядка 3,5 тыс. человек.



В готовности также 15 передвижных модульных котельных, проведены тренировки по развертыванию передвижных модульных котельных и источников электроснабжения. Особое внимание уделено наличию и техническому состоянию генераторов. Для этого обеспечена их постоянная работоспособность, имеются достаточные запасы зимнего дизельного топлива. Также в наличии расходные материалы для безотказного функционирования генераторов.



От слабого минуса до слабого плюса



По интернету гуляют кардинально противоположные погодные сценарии для этой зимы, но в Белгидромете нам ответили, что такие заблаговременные прогнозы не составляются.



— На сегодняшний день мировая наука находится на этапе, когда наиболее точный прогноз погоды возможно составить на 5−7 дней. Чем больше период — тем менее точен прогноз. За пределами двух недель невозможно спрогнозировать, будет ли в конкретном месте такого-то числа дождь, — отмечает заместитель начальника службы метеорологических прогнозов ГУ «Белгидромет» Марина Грицкевич.

В ближайшее время погода будет неустойчивой, с частыми осадками различной фазы (снег, мокрый снег, в отдельные дни с дождем) и интенсивности. При этом температурный фон в течение недели будет постепенно понижаться, и уже к выходным минимальные температуры воздуха окажутся на стороне отрицательных значений, а дневные максимумы будут колебаться от слабого минуса до слабого плюса. При колебаниях температурного фона местами по стране могут образовываться гололедные явления, поэтому пешеходам и водителям надо быть внимательными и осторожными. В отдельные сутки порывы ветра, которые достигнут 15−20 м/с, создадут ощущение более низкой температуры, чем на самом деле.



Раньше, когда не было других инструментов прогнозирования, людям ничего не оставалось, кроме как обращать внимание на народные приметы.



— В одних случаях это работало, в других нет. Поэтому зачастую одна и та же примета имела противоречивый исход, — обращает внимание Марина Грицкевич и рекомендует: — К народным приметам стоит относиться как минимум с уважением, а вот доверять им на 100% я бы не стала. Доверять стоит метеорологическим прогнозам, которые основываются на профессиональном опыте специалистов.



Сменить резину на зимнюю в автомобиле лучше загодя, чтобы не стоять в длинных очередях на СТО в последние дни ноября.



Перед переходом дороги в зимнее время пешеходам рекомендуется внимательно посмотреть по сторонам и по возможности установить зрительный контакт с водителем.



При выпадении обильных осадков в виде снега жители могут обратиться в коммунальные службы для организации уборки дворовых территорий от снега и наледи.



По данным МЧС, в 2023 году в Беларуси благодаря сработке автономных пожарных извещателей спасено 65 человек, за 9 месяцев 2024-го — 64 человека.



Алексей ГОРБУНОВ,

БЕЛТА,

газета «7 дней».