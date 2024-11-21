Полицейский из Башкирии — о своей победе в конкурсе «Народный участковый»: «Если бы не дети и супруга, я бы лучшим в республике и не стал»

Накануне в Москве чествовали победителей и призеров XIV Всероссийского конкурса «Народный участковый-2024». В торжественной церемонии награждения лучших участковых уполномоченных страны участвовал министр МВД России, генерал полиции Владимир Колокольцев.
Впервые за все время проведения совместного конкурса МВД России и «Комсомольской правды» в тройку призеров вошел представитель Башкирии. Капитан полиции, участковый уполномоченный по Абзелиловскому району республики Мансур Муратшин занял почетное третье место. За него проголосовали более 95 тысяч жителей региона, что доказывает высокий уровень доверия и уважения к «башкирскому Анискину».
Напомним, что голосование за звание «Народный участковый-2024» проходило на сайте «Комсомолки» с 1 по 10 ноября, в нем приняли участие более 1,3 млн человек. Победителем стал Сергей Наумов из Белгородской области, второе место у участкового из Чеченской республики Рамзана Дадуева, а замкнул тройку лучших наш земляк Мансур Муратшин.
ПРИЗНАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ И УВАЖЕНИЕ КОЛЛЕГ.
По возвращении капитана полиции Муратшина из Москвы, его и других участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних чествовали на Советской площади в Уфе. Чуть ранее, 17 ноября, служба участковых уполномоченных отметила 101-ю годовщину со дня создания в системе МВД России.
В честь этого знаменательного события лучших участковых Башкирии наградили почетными грамотами и благодарностями МВД по республике, а от главы региона вручили еще и денежные сертификаты.
В Уфе на Советской площади прошла торжественная церемония в честь 101-летия образования службы участковых уполномоченных МВД России.
С приветственной речью к личному составу обратился министр МВД по Башкирии генерал-майор полиции Александр Прядко. Он поблагодарил участковых за достойную службу и отметил, что их работа носит универсальный характер.
-Участковый уполномоченный в нашем понимании — это универсальный солдат правопорядка. Это человек из народа, который работает с народом. Именно участковый большую часть своей служебной деятельности работает не с преступниками, а с народом. И при этом выявляет и преступления экономического характера, нарушения дорожного движения, бытовую преступность. Этот тот самый человек, которому мы сегодня хотели бы сказать спасибо, — заявил после торжественной церемонии Александр Прядко.
ГЛАВНЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ.
Самого призера XIV Всероссийского конкурса «Народный участковый-2024» Мансура Муратшина ранее наградили Почетной грамотой МВД России и ценными подарками. Кроме того, его работа была отмечена медалью «За доблесть в службе». В Уфе, на Советской площади, лучшего участкового Башкирии чествовало руководство, коллеги и, конечно же, семья.
Мансур Муратшин уже во второй раз принимал участие в конкурсе. В 2022 году попасть в число призеров у него не вышло, но со второй попытки капитан полиции взял «бронзу». За него болели и голосовали все жители родного Абзелиловского района, а дома поддерживали супруга и двое маленьких детей. Как заявил в беседе с «КП-Уфа» сам участковый уполномоченный — его главные болельщики и надежный тыл.
Капитан полиции Мансур Муратшин вошел в тройку лучших участковых уполномоченных России. Фото: пресс-служба главы РБ.
-В конкурсе, может быть, и в третий раз приму участие, но не в следующем году. Пусть кто-нибудь еще из нашей республики попробует одержать победу, — с улыбкой говорит Мансур Муратшин. — А вообще, если бы не дети и супруга, я бы лучшим в республике и не стал. Все-таки надежный тыл — это важно.
Как признался лучший участковый Башкирии-2024, он до последнего не знал, что попал в тройку призеров. Даже когда летел в Москву на награждение.
-Был, честно говоря, удивлен, что стал призером. Очень приятно удивлен. Когда министр руку пожал — был просто в восторге. Но отдыхать у участковых времени нет, скоро домой вернемся и снова на службу, — подытожил Мансур Муратшин.