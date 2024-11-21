Полицейский из Башкирии — о своей победе в конкурсе «Народный участковый»: «Если бы не дети и супруга, я бы лучшим в республике и не стал»

-В конкурсе, может быть, и в третий раз приму участие, но не в следующем году. Пусть кто-нибудь еще из нашей республики попробует одержать победу, — с улыбкой говорит Мансур Муратшин. — А вообще, если бы не дети и супруга, я бы лучшим в республике и не стал. Все-таки надежный тыл — это важно.