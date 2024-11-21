Музей Н. А. Добролюбова в Нижнем Новгороде открылся после реставрации

Реставрационные работы коснулись не только внутреннего убранства, но и самого здания и прилегающей территории. В музейном комплексе заменили фасад, старую крышу и отработавшие свой ресурс коммуникации. Внутренний двор расчистили и высадили зелень, как было во времена, когда семья Добролюбовых проживала в усадьбе.