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Музей Н. А. Добролюбова в Нижнем Новгороде открылся после реставрации

В здании заменили крышу, фасад и коммуникации.

Источник: Юрий Шалабаев

В Нижнем Новгороде вновь ждёт посетителей единственный в мире музей, посвящённый литературному критику, журналисту, писателю Николаю Добролюбову. Ранее его закрывали на масштабную реконструкцию. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Глава города отметил, насколько филигранно совмещены интерьеры XIX века и современное интерактивное пространство. Большое внимание реставраторы уделили историческим деталям: печам с изразцами, паркетным полам. В музее собрали вещи, связанные с семьёй Добролюбовых, многие экспонаты передали потомки критика.

Реставрационные работы коснулись не только внутреннего убранства, но и самого здания и прилегающей территории. В музейном комплексе заменили фасад, старую крышу и отработавшие свой ресурс коммуникации. Внутренний двор расчистили и высадили зелень, как было во времена, когда семья Добролюбовых проживала в усадьбе.

Напомним, что музейный комплекс находится на улице Лыковая Дамба, 2, работает без выходных, а в честь открытия после реставрации до 6 декабря посетители смогут увидеть уникальный экспонат, который практически никогда не покидает фонды музея.

Ранее мы писали, что музейный комплекс в кремле не будет работать несколько дней в конце ноября из-за ремонта.

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