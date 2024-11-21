Продавцы из Беларуси опасаются двойного НДС на маркетплейсах

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Двойной налог на добавленную стоимость (НДС) может скоро стать реальностью для некоторых предпринимателей из Беларуси на российском рынке, заявил директор ООО «Райт Рента Групп» Григорий Костюкевич на бизнес-форуме в Минске, передает корреспондент Sputnik.
Бизнесмен пояснил, что с 1 января 2025 года в России вступят в силу новые нормы по налогам. В дополнение к тому, что товары из других стран на маркетплейсах в РФ облагаются НДС, с начала следующего года будет еще ввозной налог.
«То есть с 1 января 2025 года возникают серьезные проблемы», — отметил он.
Товары от продавцов из Беларуси станут дороже российских, а значит, конкурировать будет сложнее. Кроме двойного налогообложения, как считает Костюкевич, есть еще другой риск. Компанию — партнера белорусского поставщика в России могут признать «техническим юрлицом» бизнеса из Беларуси, если поставки идут по договорам купли-продажи.
В свою очередь председатель Республиканской ассоциации бизнеса и нанимателей «БСП-пром» Александр Калинин заверил, что этот вопрос передадут первому заместителю министра финансов Дмитрию Кийко.
В недавнем прошлом на проблему двойного НДС жаловались российские маркетплейсы. Их отраслевая ассоциация направляла обращение в правительство РФ, обратив внимание, что в Беларуси вводится НДС для иностранных торговых онлайн-площадок. Возникал риск двойной уплаты НДС в России и Беларуси. В итоге крупные маркетплейсы начали работать на белорусском рынке через местные юрлица.