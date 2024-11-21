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Каток начали укладывать возле главной новогодней елки Бреста

21 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на площади Ленина начали укладывать каток, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском горисполкоме.

Как и в прошлом году, каток будет с искусственным покрытием. В центре красуется главная новогодняя елка областного центра. Специалисты Брестского ДЭП приступили к монтажу конструкций.

В целом Брест украсят около 30 больших елок. Своими шарами и огоньками они будут радовать прохожих в оживленных местах и в микрорайонах. Например, главный символ Нового года можно будет увидеть на привокзальной площади Брест-Центрального, возле крупных торговых центров, в парках Мира и Тысячелетия. Анонсировано, что огни на главной елке зажгутся 20 декабря.

Коммунальные службы занимаются украшением различных локаций. Горожан и гостей обещают удивить новшествами в оформлении (подсветкой, инсталляциями), а также предложениями для развлечения и угощения.

На площади Ленина и на улице Гоголя вскоре развернутся предновогодние ярмарки. «Немного изменяем формат ярмарки на улице Гоголя, она станет более наполненной. Там появятся аттракционы, будет большой фуд-корт. Другая локация будет у елочного базара, планируем его в другой концепции», — рассказала директор КУП по оказанию услуг «Торговый сервис и потребительский рынок» Наталья Сологуб.

В праздничное убранство Брест нарядят к середине декабря.