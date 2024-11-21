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Жительницам Башкирии выплатили по 50 тысяч рублей ко Дню матери

В Башкирии больше девяти тысяч женщин получили по 50 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии более девяти тысяч женщин получили медаль «Материнская слава». Ее удостаиваются жительницы Башкирии, родившие пятерых и более детей. Вместе с наградой женщинам также выплачивают 50 тысяч рублей. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

«Женщин, которые каждый день совершают родительский подвиг, являются примером для своих детей. Материнство — сложная работа и большое счастье. Низкий поклон каждой маме в Башкортостане!», — поздравил руководитель региона женщин.

Добавим, что в республике на сегодняшний день насчитывается около 59 тысяч многодетных семей.

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