Жительницам Башкирии выплатили по 50 тысяч рублей ко Дню матери

В Башкирии более девяти тысяч женщин получили медаль «Материнская слава». Ее удостаиваются жительницы Башкирии, родившие пятерых и более детей. Вместе с наградой женщинам также выплачивают 50 тысяч рублей. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.