Мультидисциплинарность назвали важным качеством современного профессионала

«На сегодняшний день возможности для молодежи в России действительно уникальны. Ты можешь реализовать себя во всех сферах, а главное — ты видишь и чувствуешь, что ты и твои идеи важны для страны. Я выбрал все направления олимпиады “Я — профессионал”, потому что хочу развиваться и стать разносторонним специалистом, у которого есть базовое представление обо всех возможных сферах деятельности. Кто знает, как может измениться жизнь! Не хочу ограничиваться только своей специальностью и открыть талант в чем-то новом», — рассказывает Антон.