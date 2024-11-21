Пошаговая инструкция. В Госкомимуществе рассказали, как купить пустующий жилой дом

Так, сперва необходимо найти понравившийся объект в Едином реестре пустующих домов, где, как уточнили в пресс-службе, можно выставить фильтры для поиска, посмотреть характеристики выбранного объекта, его местоположение и состояние, увидеть фото, узнать, сколько лет строению. Далее следует обратиться в местный исполком того района или города, где находится выбранный дом. Контакты местных властей, к слову, есть во вкладке понравившегося дома в реестре.



Существует несколько вариантов покупки пустующего дома: через аукцион (возможно постепенное снижение цены при повторных аукционах вплоть до 1 базовой величины) или без аукциона (возможно постепенное снижение цены при отсутствии покупателей вплоть до 1 базовой величины).



«Исполкомы формируют перечень населенных пунктов, где пустующие дома продаются только через аукцион по рыночной стоимости или с начальной ценой в 1 базовую через аукцион либо путем прямой продажи. Продажа пустующих домов без аукциона запрещена в Минске и областных центрах, — обратили внимание в Госкомимуществе. — Рассрочка оплаты предоставляется на срок до трех лет без индексации платежей с возможностью досрочного погашения оплаты».