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Видеокамеры установят на мусорных площадках в Алматы

Аким напомнил жителям правила утилизации крупногабаритного мусора.

В Алматы в следующем году обновят 800 мусорных площадок. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев во время встречи с жителями Бостандыкского района, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что в выходные дни площадки часто переполняются мусором и нуждаются в модернизации. В следующем году их приведут в порядок.

«Также установим на мусорных площадках камеры. Это позволит нам быстро выявлять нарушителей. В следующем году мы первые 400 камер запустим», — добавил аким.

Также он напомнил жителям о правилах утилизации крупногабаритного мусора, за нарушение которых будут строгие наказания.

Физические и юридические лица обязаны вывозить крупногабаритные отходы (строительный мусор, мебель, бытовую технику) через специализированные организации или самостоятельно на полигоны, расположенные в Илийском и Карасайском районах.