Медленные и быстрые углеводы: в чем между ними разница и сколько их содержится в продуктах

* Кетоз и образование кетоновых тел. При длительном недостатке углеводов организм начинает расщеплять жиры для энергии, что приводит к образованию кетоновых тел. Кетоз может вызвать такие симптомы, как неприятный запах изо рта, тошнота и головокружение. Длительный кетоз может также негативно сказаться на работе почек и печени.