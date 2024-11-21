Ростовская область обеспечивает весь российский экспорт утиного мяса в Китай

Ростовская область отправила 300 тонн утки в Китай за девять месяцев текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.
На предприятии в Миллеровском районе на 40% увеличили производство продукции из утки в газовакуумной упаковке. Благодаря новому оборудованию мощность производства продукции выросла на 90 тонн в месяц.
— По итогам девяти месяцев 2024 на предприятии произведено 13 тыс тонн продукции из утки в убойном весе, что на 30% больше аналогичного периода 2023 года, — рассказали в министерстве.
Кроме того, с начала текущего года из Миллеровского района был налажен экспорт утиного мяса в Китай. За минувшие девять месяцев из Ростовской области в Китайскую Народную Республику отправили больше 300 тонн утки — это 100% от всего объема российских поставок.