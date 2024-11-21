В программу IV Конгресса молодых ученых войдут более 170 мероприятий

Направление программы «Наука без границ: разделяя принципы, объединяем умы» пройдет с участием гостей Форума молодых ученых стран БРИКС. В ходе дискуссий обсудят различные аспекты международного научного сотрудничества. Состоится дискуссия «Разделяя принципы, объединяя умы: как ученым работать вместе?», посвященная созданию эффективных международных исследовательских команд с высоким уровнем кооперации, который сможет обеспечить конкурентные преимущества и лидерство в достижении научно-технологических результатов. Дискуссии будут также посвящены привлечению в российские вузы иностранных студентов и ученых и продвижению роли русского языка как языка международного научного общения. В ходе сессий, посвященных роли науки в формировании нового миропорядка, обсудят создание новой гуманитарной платформы для обмена мнениями и предложениями по формированию новых политических объединений, роль стран БРИКС в формировании полицентричного миропорядка, развитие взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в области науки и образования. Состоятся также сессии, посвященные реализации научных проектов с участием стран Африки и передаче председательства в БРИКС Бразилии в 2025 году.