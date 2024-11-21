Время продажи алкоголя ограничили в Новосибирской области

Так, в 2025 году будет ограничено время для продажи алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах.
«На основании предложения прокурора другим областным Законом с 1 марта 2025 года введены ограничения розничной продажи алкогольной продукции с 22 часов до 9 часов», — сообщает прокуратура региона.
Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра и медовухи разрешили только в ресторанах, барах, кафе, буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.