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Время продажи алкоголя ограничили в Новосибирской области

На сессии Заксобрания по предложению прокурора Новосибирской области Александра Бучмана был принят закон об ограничении розничной торговли алкоголем в регионе.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Так, в 2025 году будет ограничено время для продажи алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах.

«На основании предложения прокурора другим областным Законом с 1 марта 2025 года введены ограничения розничной продажи алкогольной продукции с 22 часов до 9 часов», — сообщает прокуратура региона.

Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра и медовухи разрешили только в ресторанах, барах, кафе, буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.