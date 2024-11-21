После очень теплой погоды в Татарстане наступит похолодание

Так, 22 ноября столбики термометров покажут от −3 до +2 градусов ночью, а также от +1 до +4 градусов днем. На западе в светлое время суток возможен дождь, переходящий в мокрый снег. В пятницу и субботу, предупреждают синоптики, на регион обрушится сильный ветер до 20 м/с, 22 ноября местами — до 25 м/с.