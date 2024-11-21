Всемирный день телевидения отмечается 21 ноября

Мы можем в этом не признаваться, но, наверное, у каждого в жизни был такой период, когда он окунался с головой в развлекательные телешоу. Если вы тоже этим грешили, попробуйте проверить свои знания (или интуицию) и угадать, какие из предложенных шоу действительно шли на российском ТВ.