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В Воронеж к выходным придут мокрый снег и дожди

Прогноз погоды — в материале vrn.aif.ru.

Сейчас в Ричмонде: +12° 5 м/с 38% 748 мм рт. ст. +12°
Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области прогнозируются осадки, следует из метеобюллетеня.

Синоптика рассказали, что стильные осадки в виде мокрого снега и дождя начнутся уже в ночь на 22 ноября. Днем пройдет небольшой дождь. При этом сохранится сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит около нуля.

В субботу, 23 ноября, будет также ветрено, ожидаются дожди, особо сильные в дневное время. Температура воздуха поднимется до десяти градусов.

В воскресенье, 24 ноября, осадки в виде мокрого снега и сильного дождя прогнозируются ночью. Ночью и днем ожидается околонулевая температура.