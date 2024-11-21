В Воронеж к выходным придут мокрый снег и дожди

В Воронежской области прогнозируются осадки, следует из метеобюллетеня.
Синоптика рассказали, что стильные осадки в виде мокрого снега и дождя начнутся уже в ночь на 22 ноября. Днем пройдет небольшой дождь. При этом сохранится сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит около нуля.
В субботу, 23 ноября, будет также ветрено, ожидаются дожди, особо сильные в дневное время. Температура воздуха поднимется до десяти градусов.
В воскресенье, 24 ноября, осадки в виде мокрого снега и сильного дождя прогнозируются ночью. Ночью и днем ожидается околонулевая температура.