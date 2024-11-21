В Воронеж к выходным придут мокрый снег и дожди

Синоптика рассказали, что стильные осадки в виде мокрого снега и дождя начнутся уже в ночь на 22 ноября. Днем пройдет небольшой дождь. При этом сохранится сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит около нуля.