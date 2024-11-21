Новые правила для электросамокатов внедрят в Волгограде с 1 марта 2025 года

Однако парламентарии настроены и на то, чтобы запретить передвижение на электросамокатах на мостах и путепроводах. Это, по их мнению, поможет снизить риск травматизма для пешеходов и количество ДТП, в которых в первую очередь страдают сами водители электросамокатов. Также акцент был сделан на необходимости разъяснения и обучения правилам использования средств индивидуальной мобильности, особенно среди школьников.