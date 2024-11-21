Мэр Челябинска назвал ЖКХ и транспорт одними из главных проблем города

По мнению градоначальника, больше всего страдают сферы ЖКХ, уборка и содержание дорог, нестационарные объекты и транспорт.
Обсуждая проблему ЖКХ, Алексей Лошкин заявил, что «проблема назрела не сегодня и не вчера». Проблему ветхого жилья глава города планирует решить реновацией. Он сообщил, что в городе 130 аварийных домов, однако финансирование имеется только по 33 объектам.
По поводу незаконных киосков Алексей Лошкин сообщил, что из более 2 тыс. нестационарных объектов каждый второй — нелегальный. Обсуждая проблему уборки улиц и жалоб на скользкие тротуары, он подчеркнул, что намерен пристально следить за их работой.
«Выводы одни — работа очень ответственная, требует максимального самоотдачи и погружения. Тут нет вопросов, которые носят поверхностный характер, потому что за каждым вопросом интерес жителя, интерес человека», — заключил градоначальник.