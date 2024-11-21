Мэр Челябинска назвал ЖКХ и транспорт одними из главных проблем города

По поводу незаконных киосков Алексей Лошкин сообщил, что из более 2 тыс. нестационарных объектов каждый второй — нелегальный. Обсуждая проблему уборки улиц и жалоб на скользкие тротуары, он подчеркнул, что намерен пристально следить за их работой.