Лукашенко сказал быстрее принять документ о новых полномочиях глав райисполкомов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 ноября обсудил с главой Администрации президента Дмитрием Крутым изменение полномочий председателей райисполкомов, сообщает пресс-служба президента.
Так одной из тем совещания стало изменение законодательства, касающегося работы и полномочий председателей райисполкомов. До этого вопрос подняли на заседании президиума Всебелорусского народного собрания.
Ранее мы писали, что Александр Лукашенко пообещал новый стратегический документ для белорусских властей. Сейчас белорусский президент подчеркнул важность оперативной доработки и скорейшего принятия документа. В свою очередь Крутой сказал, как организована эта работа.
Кроме того, рассматривались на совещании вопросы и ход подготовки проведения в начале декабря в Минске заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Еще на повестке была организация предстоящих зарубежных визитов президента Беларуси.
Также в пресс-службе уточнили, что Дмитрий Крутой подробно доложил Александру Лукашенко о строительстве Минского международного выставочного центра, процесс возведения которого также держит на контроле президент.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что главы районов не несут той нагрузки, которую должны. И также президент Беларуси сказал, что исполкомы начнут согласовывать директоров частных структур.
А еще белорусский президент сказал, что не ожидал 1,5 миллиона подписей за свое выдвижение на выборы 2025. Еще глава Беларуси поручил не останавливать досрочно сбор подписей в его поддержку после достижения планки в 1,5 миллиона.
Кроме того, президент заявил, что для него важны проблемы, которые тревожат людей: «Что хорошего сказали, — двумя строчками — и все остальное, что требуют люди и что плохого, с их точки зрения».