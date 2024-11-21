Раскрыт механизм восстановления короны Солнца после выбросов плазмы

Чикунова и ее коллеги пришли к такому выводу в ходе анализа снимков, которые были получены американскими зондами SDO и STEREO при наблюдениях за состоянием солнечной короны во время четырех мощных выбросов корональной плазмы, которые произошли в 2011, 2012 и 2019 годах. Каждое из этих проявлений солнечной активности сопровождалось резким потускнением тех регионов Солнца, откуда были выброшены в космос сгустки солнечной плазмы.