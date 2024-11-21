В Уральске ветслужба начала массовый отлов бездомных собак

«На выходе из школы собака укусила моего сына за голень в двух местах. Ему сделали две операции, но он до сих пор не ходит. Порвались вены. Лечение продолжается. Сына перевели на домашнее обучение, он передвигается только с костылями. Я звонила во все инстанции, но мер так и не приняли. Эти собаки до сих пор здесь, я их узнаю», — рассказала жительница Алтынай Хусаинова.