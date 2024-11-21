Уфимские врачи рассказали, как восстановить ЖКТ после приема антибиотиков

Стало известно, как восстановиться после приема антибиотиков. По словам медиков из Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, курс антибиотиков сказывается на ЖКТ, вызывая дисбактериоз и проблемы с пищеварением.
Так, врачи советуют, принимать после лечения пробиотики и пребиотики, либо еду, содержащую иж. Например, в рацион стоит включить йогурты, кефир или квашеную капусту.
В период восстановления стоит отказаться от жирной, соленой и острой пищи. Ее стоит заменить на легкую и сбалансированную еду.
Также врачи посоветовали обильное питье. Оно помогает поддерживать нормальную работу пищеварительного тракта и предотвращает запоры.
И последним в списке медиков идут физическая активность и прогулки на свежем воздухе.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.