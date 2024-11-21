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Уфимские врачи рассказали, как восстановить ЖКТ после приема антибиотиков

Медики дали ценные советы.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как восстановиться после приема антибиотиков. По словам медиков из Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, курс антибиотиков сказывается на ЖКТ, вызывая дисбактериоз и проблемы с пищеварением.

Так, врачи советуют, принимать после лечения пробиотики и пребиотики, либо еду, содержащую иж. Например, в рацион стоит включить йогурты, кефир или квашеную капусту.

В период восстановления стоит отказаться от жирной, соленой и острой пищи. Ее стоит заменить на легкую и сбалансированную еду.

Также врачи посоветовали обильное питье. Оно помогает поддерживать нормальную работу пищеварительного тракта и предотвращает запоры.

И последним в списке медиков идут физическая активность и прогулки на свежем воздухе.

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