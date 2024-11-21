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Последние новости к вечеру 21 ноября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 21 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 21 ноября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 21 ноября 2024 года.

Около Севастополя сбили противокорабельную ракету ВСУ «Нептун»

В Севастополе военные отразили атаку ВСУ, сбив ракету «Нептун» над акваторией, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В городе работала ПВО, все службы привели в боевую готовность. Жителям было рекомендовано оставаться во временных укрытиях.

МУС выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху
Источник: AP 2024

Выдан ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые преступления против человечности. Их обвиняют в использовании голода как метода войны и лишении населения Газы жизненно необходимых ресурсов.

Медведев признал проблемы с выплатами участникам спецоперации

Дмитрий Медведев
Источник: РИА "Новости"

Медведев призвал власти честно решать проблемы с выплатами участникам СВО, не замалчивая их. О жалобах на задержки выплат по ранениям и наградам еще в марте сообщал генпрокурор РФ. Краснов отмечал, что подобных сигналов немало.

ФСБ и МВД пришли с обысками в офис и на склады Zenden

Силовики обыскали офис и склады, связанные с владельцем обувного ретейлера Zenden Андреем Павловым (находится в реестре иноагентов). МВД возбудило дело о продаже товаров без маркировки, обыски провели в Москве и Подмосковье.

Захарова разъяснила ситуацию со звонком во время брифинга

Мария Захарова
Источник: РИА "Новости"

Мария Захарова пояснила, что звонок во время брифинга был связан с уточнением темы для комментария. Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете.