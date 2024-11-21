Последние новости к вечеру 21 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 21 ноября 2024 года.
Около Севастополя сбили противокорабельную ракету ВСУ «Нептун»
В Севастополе военные отразили атаку ВСУ, сбив ракету «Нептун» над акваторией, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В городе работала ПВО, все службы привели в боевую готовность. Жителям было рекомендовано оставаться во временных укрытиях.
МУС выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху
Выдан ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые преступления против человечности. Их обвиняют в использовании голода как метода войны и лишении населения Газы жизненно необходимых ресурсов.
Медведев признал проблемы с выплатами участникам спецоперации
Медведев призвал власти честно решать проблемы с выплатами участникам СВО, не замалчивая их. О жалобах на задержки выплат по ранениям и наградам еще в марте сообщал генпрокурор РФ. Краснов отмечал, что подобных сигналов немало.
ФСБ и МВД пришли с обысками в офис и на склады Zenden
Захарова разъяснила ситуацию со звонком во время брифинга
Мария Захарова пояснила, что звонок во время брифинга был связан с уточнением темы для комментария. Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете.