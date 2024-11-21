Как спасали белорусов, попавших в беду при штурме горных вершин: в России и Таджикистане спасатели подлетали на вертолете, а в Турции увидели сигналы сестер-туристок из ниши горы

20 ноября пришла радостная новость из Турции — спасли двух сестер-белорусок, которые ждали помощи в горах.
Две альпинистки пошли на пик Кызылкая, высота которого 3771 метр. Девушки пропали 16 ноября и турецкие спасатели начали поиски. Две ночи, пока шла спасательная операция, белоруски провели в горах.
— Они нашли нишу в горах и оттуда подавали знаки с помощью фонарика. Дроны, которые летали, каким-то образом их не видели, — сообщил посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак.
Но как альпинистки попали в такую сложную ситуацию? Глава дипмиссии рассказал, что когда сестры спускались, то пошел сильный снег. Дальше идти было невозможно и связи не было. К счастью, девушек нашли и чувствуют они себя хорошо.
Это не редкость, когда белорусам, штурмующим вершины или совершающим горные походы, требуется помощь спасателей. Мы вспомнили только несколько случаев, которые произошли за последнее время.
Спасатели приходят на выручку в самых сложных ситуациях. Фото: телеграм-канал МЧС Кабардино-Балкарии, носит иллюстративный характер.
Вот недавнее происшествие. В августе 2024 года спасатели МЧС России эвакуировали вертолетом белоруса. Тогда группа из семи туристов проходила по маршруту на горе Джангикош высотой 3200 метров. Одному из ее участников (мужчине 1990 года рождения), стало плохо.
На помощь выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисков-спасательного отряда и вертолет Ми-8. Белоруса эвакуировали в город Нальчик, где передали медикам.
Еще один случай из этого же района. В июле 2024-го туристы из Беларуси попросили помощи у спасателей Кабардино-Балкарии из-за ЧП с одним из них. 34-летний мужчина сорвался со скалы и получил травмы. Для того, чтобы добраться до туристов спасателям понадобилось не менее 5 часов.
«К сожалению, в ущелье Ирик-Чат к моменту прибытия специалистов мужчина из Беларуси скончался», — рассказали тогда спасатели.
А годом ранее, в июле 2023-го, на Эльбрусе выручали белорусских туристов, которые были в составе интернациональной группы. При спуске с горы Эльбрус на высоте 5300 они попросили о помощи. Причина была в том, что два человека почувствовали себя плохо. Спасатели обнаружили группу и успешно помогли ей спуститься. Никто тогда не пострадал.
В том же месяце, но уже в горах Таджикистана белорусский альпинист получил травмы при восхождении на горный хребет Ляхшского района. Он упал с высоты. Спасатели отправились на помощь. Сначала подлетели насколько это было возможно на вертолете. А затем около 6 километров шли пешком. Альпиниста нашли и оказали ему первую помощь. Оказалось, что у молодого человека были сломаны три ребра и пробито легкое. Его доставили больницу.
Перенесемся в Западную Европу. В октябре 2022 года белорусов спасали в Италии. Двое 30-летних мужчин оказались в сложной ситуации в Доломитовых Альпах, неподалеку от курортного города Рокка-Пьеторе. Вечером горным спасателям поступило сообщение о бедственном положении двух туристов.
Недостаточно экипированные, они поднимались вверх по тропе, пока не выбились из сил. Тем временем, стемнело, а людей, которые могли бы помочь, поблизости не было.
На помощь пришли горные спасатели. Обнаружив туристов, они прикрепили к более уставшему из них страховочный канат, чтобы без происшествий пройти сложные участки. Второй турист мог двигаться самостоятельно. Так и спустились в долину.
Наверняка, у многих возникнет вопрос, зачем люди идут в горы, где их может поджидать смертельная опасность? На этот вопрос «Комсомолке» как-то ответил не раз рисковавший жизнью путешественник Юрий Тома:
— В природе так задумано: кто-то сидит в кабинете, кто-то постоянно рискует. Когда преодолеваешь непроходимые пороги, появляется необычное состояние радости. Я уже встречался с медведицей, попадал в передряги на реках, скрывался от стаи волков, но ни разу не жалел о своем выборе.
Ранее мы рассказывали о топ-7 леденящих душу трагедий в горах: альпиниста нашли вмерзшим в лед спустя 20 лет, а минчане выжили под лавиной.
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