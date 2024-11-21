Как спасали белорусов, попавших в беду при штурме горных вершин: в России и Таджикистане спасатели подлетали на вертолете, а в Турции увидели сигналы сестер-туристок из ниши горы

В том же месяце, но уже в горах Таджикистана белорусский альпинист получил травмы при восхождении на горный хребет Ляхшского района. Он упал с высоты. Спасатели отправились на помощь. Сначала подлетели насколько это было возможно на вертолете. А затем около 6 километров шли пешком. Альпиниста нашли и оказали ему первую помощь. Оказалось, что у молодого человека были сломаны три ребра и пробито легкое. Его доставили больницу.