Как легко запомнить употребление слов «одеть» и «надеть» — простое объяснение филолога

* Неожиданно быстрое исполнение моих тайных желаний меня и обрадовало и испугало; однако я не выказал овладевшего мною смущения — и предварительно отправился к себе в комнату, чтобы надеть новенький галстук и сюртучок: дома я еще ходил в куртке и в отложных воротничках, хотя очень ими тяготился. (И. С. Тургенев, «Первая любовь»). «Надеть» = персонаж самостоятельно надевает галстук и сюртук на себя. Глагол отражает процесс облачения в конкретные предметы гардероба.