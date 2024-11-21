В США впервые осуществили двойную пересадку легких при помощи робота

Состояние Меркар усугубилось в 2022 году после перенесенной коронавирусной инфекции, в результате чего ей потребовалась полная пересадка легких. Подходящий донор для этой процедуры был найден лишь недавно, чем воспользовались медики, предложившие пациентке принять участие в эксперименте по роботизированной двойной пересадке легких. В ее рамках робот проделал два небольших надреза между ребрами женщины, после чего аппарат удалил старые органы дыхания и заменил их на донорские легкие.