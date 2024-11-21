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Егор Крид представил треклист альбома в виде тату на спинах двух фанатов

Егор Крид раскрыл треклист своего грядущего лонгплея «Меньше чем три» необычным способом. За несколько часов до релиза он выложил в соцсети фотографии, на которых можно увидеть спины двух его поклонников, набивших себе татуировки со списком песен из альбома.

Источник: Звук

Егор Крид раскрыл треклист своего грядущего лонгплея «Меньше чем три» необычным способом. За несколько часов до релиза он выложил в соцсети фотографии, на которых можно увидеть спины двух его поклонников, набивших себе татуировки со списком песен из альбома.

Так нам стало известно, что в новый студийник Крида «Меньше чем три» войдут 16 треков. Среди них будут фиты с Бастой, Платиной, Voskresenskii, Kai Angel, 9mice, Toxi$, Lovv66 и Jony.

«Это останется навсегда!» — так Егор Крид прокомментировал оригинальный пиар-ход в своих соцсетях.

Первый с 2021 года полноформатный альбом Крида «Меньше чем три» выйдет уже в эту пятницу, 22 ноября.

Ранее стало известно, что певец принимает участие в съемках фильма.