Егор Крид представил треклист альбома в виде тату на спинах двух фанатов

Егор Крид раскрыл треклист своего грядущего лонгплея «Меньше чем три» необычным способом. За несколько часов до релиза он выложил в соцсети фотографии, на которых можно увидеть спины двух его поклонников, набивших себе татуировки со списком песен из альбома.