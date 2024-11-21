На дорогах Петербурга и Ленобласти пройдут масштабные рейды

С 22 по 24 ноября Госавтоинспекция Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Инспекторы усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения, уделяя особое внимание выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
В ведомстве напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом виде или передачу управления пьяному водителю предусмотрена ответственность по статье 12.8 КоАП РФ: штраф 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Повторное нарушение влечет уголовную ответственность. ГИБДД призывает водителей воздержаться от употребления алкоголя перед поездкой и соблюдать ПДД.