Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На дорогах Петербурга и Ленобласти пройдут масштабные рейды

Рейды «Нетрезвый водитель» будут проводиться три дня, предупреждает Госавтоинспекция.

С 22 по 24 ноября Госавтоинспекция Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Инспекторы усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения, уделяя особое внимание выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

В ведомстве напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом виде или передачу управления пьяному водителю предусмотрена ответственность по статье 12.8 КоАП РФ: штраф 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Повторное нарушение влечет уголовную ответственность. ГИБДД призывает водителей воздержаться от употребления алкоголя перед поездкой и соблюдать ПДД.

ГИБДД