Дом Кондратюка в Новосибирске получил разрешение на ввод эксплуатацию

В Новосибирске полностью завершена модернизация Дома Контратюка, которому исполнится 100 лет 30 ноября. Более того, здание уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию.
— Мы гордимся тем, что являемся земляками таких выдающихся личностей, как Анна Кикина и основоположник космонавтики Юрий Кондратюк, — сообщил в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Градоначальник подчеркнул, что обновленный Дом Контратюка должен стать местом притяжения для жителей и гостей нашего региона.
Как сообщала КП-Новосибирск, ранее к памятной дате на здание музея вернули надпись «Союзхлеб», которая отсутствовала порядка 80 лет.