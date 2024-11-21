Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дом Кондратюка в Новосибирске получил разрешение на ввод эксплуатацию

Об этом рассказал мэр Кудрявцев.

Источник: Музей Новосибирска

В Новосибирске полностью завершена модернизация Дома Контратюка, которому исполнится 100 лет 30 ноября. Более того, здание уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию.

— Мы гордимся тем, что являемся земляками таких выдающихся личностей, как Анна Кикина и основоположник космонавтики Юрий Кондратюк, — сообщил в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Градоначальник подчеркнул, что обновленный Дом Контратюка должен стать местом притяжения для жителей и гостей нашего региона.

Как сообщала КП-Новосибирск, ранее к памятной дате на здание музея вернули надпись «Союзхлеб», которая отсутствовала порядка 80 лет.