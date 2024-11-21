В Ростовской области синоптики обещают потепление и мокрый снег. Об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.
В ближайшие дни в южной части Ростовской области заметно потеплеет. По данным специалистов, к 23 ноября столбики термометров достигнут +16 градусов. Однако в регионе местами ожидаются осадки. Порывы ветра достигнут 10−12 метров в секунду.
В Ростове-на-Дону 23 ноября станет самым теплым днем на неделе. Воздух прогреется до +15 градусов, а ночью температура опустится до +7. Порывы ветра в этот день достигнут десяти метров в секунду. В этот день ростовчанам стоит прихватить с собой зонтик, так как в городе возможен небольшой дождь.
На следующей неделе тепло уйдет, и в донскую столицу нагрянет похолодание. Средняя температура в городе днем составит +2 градуса. Также синоптики предупредили о небольшом снеге с дождем.