В Ростовской области синоптики обещают потепление и мокрый снег

В Ростове-на-Дону 23 ноября станет самым теплым днем на неделе. Воздух прогреется до +15 градусов, а ночью температура опустится до +7. Порывы ветра в этот день достигнут десяти метров в секунду. В этот день ростовчанам стоит прихватить с собой зонтик, так как в городе возможен небольшой дождь.