Зона поражения западных боеприпасов при атаке с Украины

На вооружении США также есть планирующие бомбы GLSDB, которые также передали ВСУ. В марте 2023 года подобное оружие уже сбивали на территории РФ. Эти бомбы сложно обнаружить на последнем этапе полета. Они опасны для приграничных регионов, Воронежской и Орловской областей.