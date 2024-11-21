Непогода остановила морской транспорт в Севастополе

«Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт завтра осуществлять движение не будет», — говорится в Telegram-канале.
При этом уточняется, что в связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организуют подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Движение морского транспорта остановили в Севастополе из-за шторма вечером в четверг.
Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды.
Из-за трехдневного шторма в Крыму все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности, сообщил ранее замначальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Алексей Павлюченко.