Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области из-за непогоды вертолёт не смог забрать вахтовиков-нефтяников с платформы Д-6

21 ноября регион накрыл сильный снегопад.

Из-за непогоды в Калининградской области вертолёт не смог забрать вахтовиков-нефтяников с морской платформы Д-6. Об этом «Клопс» сообщили в компании «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть».

Работники должны были вернуться на берег в четверг, 21 ноября. «Если ветер, туман, дождь, снег, то отменяются, конечно, рейсы, — пояснила исполняющая обязанности руководителя группы общественных связей Наталья Пчёлкина. — Лучше переждать, чем рисковать жизнью и здоровьем людей. Это обычный рабочий момент, ничего экстраординарного».

Вахтовики живут и работают на платформе две недели или месяц, затем происходит пересменка. Сейчас им пришлось задержаться минимум на день.