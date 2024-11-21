В Калининградской области из-за непогоды вертолёт не смог забрать вахтовиков-нефтяников с платформы Д-6

Работники должны были вернуться на берег в четверг, 21 ноября. «Если ветер, туман, дождь, снег, то отменяются, конечно, рейсы, — пояснила исполняющая обязанности руководителя группы общественных связей Наталья Пчёлкина. — Лучше переждать, чем рисковать жизнью и здоровьем людей. Это обычный рабочий момент, ничего экстраординарного».