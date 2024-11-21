В Калининградской области из-за непогоды вертолёт не смог забрать вахтовиков-нефтяников с платформы Д-6

Из-за непогоды в Калининградской области вертолёт не смог забрать вахтовиков-нефтяников с морской платформы Д-6. Об этом «Клопс» сообщили в компании «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть».
Работники должны были вернуться на берег в четверг, 21 ноября. «Если ветер, туман, дождь, снег, то отменяются, конечно, рейсы, — пояснила исполняющая обязанности руководителя группы общественных связей Наталья Пчёлкина. — Лучше переждать, чем рисковать жизнью и здоровьем людей. Это обычный рабочий момент, ничего экстраординарного».
Вахтовики живут и работают на платформе две недели или месяц, затем происходит пересменка. Сейчас им пришлось задержаться минимум на день.