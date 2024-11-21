Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прибывшая в Беларусь батарея ЗРК «Тор-М2» будет защищать небо над Минском

Доработанный с учетом СВО ЗРК «Тор-М2» ставится на охрану неба над Минском.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве обороны рассказали, что прибывшая в Беларусь батарея зенитного ракетного комплекса «Тор-M2» будет защищать небо над Минском.

Так, очередная батарея ЗРК «Тор-M2» прибыла в одну из зенитных ракетных бригад ВВС и войск ПВО, ее поставят на охрану неба над Минском.

— Очередная батарея ЗРК «Тор-M2» в ближайшее время заступит на боевое дежурство по ПВО и будет осуществлять противовоздушное прикрытие города Минска, — прокомментировал командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Лукьянович.

Ранее Минобороны сказало, что доработанная с учетом СВО очередная батарея ЗРК «Тор-М2» прибыла в Беларусь. Особенностью поступившего комплекса также является то, что российские конструкторы доработали его, в том числе, с учетом применения и по малоразмерным летательным аппаратам.

Между тем в Кремле сообщили, что Беларусь и Россия находятся в постоянном контакте по теме угроз Запада.

Накануне мы писали, что ОНТ раскроет, кто планирует военное вторжение в Беларусь. После в фильме ОНТ назвали три района, которые могут стать первыми целями для вооруженного нападения на Беларусь. Еще фильм ОНТ озвучил сценарии Запада по захвату власти в Беларуси.