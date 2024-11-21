Прибывшая в Беларусь батарея ЗРК «Тор-М2» будет защищать небо над Минском

В Министерстве обороны рассказали, что прибывшая в Беларусь батарея зенитного ракетного комплекса «Тор-M2» будет защищать небо над Минском.
Так, очередная батарея ЗРК «Тор-M2» прибыла в одну из зенитных ракетных бригад ВВС и войск ПВО, ее поставят на охрану неба над Минском.
— Очередная батарея ЗРК «Тор-M2» в ближайшее время заступит на боевое дежурство по ПВО и будет осуществлять противовоздушное прикрытие города Минска, — прокомментировал командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Лукьянович.
Ранее Минобороны сказало, что доработанная с учетом СВО очередная батарея ЗРК «Тор-М2» прибыла в Беларусь. Особенностью поступившего комплекса также является то, что российские конструкторы доработали его, в том числе, с учетом применения и по малоразмерным летательным аппаратам.
Между тем в Кремле сообщили, что Беларусь и Россия находятся в постоянном контакте по теме угроз Запада.
Накануне мы писали, что ОНТ раскроет, кто планирует военное вторжение в Беларусь. После в фильме ОНТ назвали три района, которые могут стать первыми целями для вооруженного нападения на Беларусь. Еще фильм ОНТ озвучил сценарии Запада по захвату власти в Беларуси.