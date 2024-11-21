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В Ростовской области мужчину подозревают в убийстве знакомого

В Зерноградском районе мужчина во время ссоры убил товарища.

Источник: Комсомольская правда

В Зерноградском районе Ростовской области задержали мужчину. Его подозревают в совершении убийства. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

По версии следствия, в понедельник, 18 ноября, мужчины выпивали в доме в хуторе Путь Правды. В какой-то момент товарищи поссорились. И один из них нанес другому удары ножом в область шеи и туловища. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. А нападавшего в тот же день задержали.

Мужчина полностью признал свою вину. Уже была проведена проверка показаний на месте происшествия.

— В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в ведомстве.