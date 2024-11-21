В Ростовской области мужчину подозревают в убийстве знакомого

В Зерноградском районе Ростовской области задержали мужчину. Его подозревают в совершении убийства. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
По версии следствия, в понедельник, 18 ноября, мужчины выпивали в доме в хуторе Путь Правды. В какой-то момент товарищи поссорились. И один из них нанес другому удары ножом в область шеи и туловища. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. А нападавшего в тот же день задержали.
Мужчина полностью признал свою вину. Уже была проведена проверка показаний на месте происшествия.
— В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в ведомстве.