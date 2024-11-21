Полицейские обратились к жителям Павлодарской области

“Полиция просит водителей следить за изменениями погоды, смс-рассылкой и не выезжать в случае закрытия дорог. Населению, проживающему в сельской местности при непогоде необходимо воздержаться от пеших походов на дальние расстояния. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения 112 или по телефону 102”, — напомнили в ведомстве.