Полицейские обратились к жителям Павлодарской области

По информации пресс-службы ДП региона, 21 ноября с 19:00 введено ограничение движения для всех транспортных средств на трассах:
- Кызылорда — Павлодар — Успенка — граница РФ (1135 — 1367 км);
- Астана — Ерейментау — Шидерты«(200 — 254 км);
- Калкаман — Баянаул — Умуткер — Ботакара.
“Полиция просит водителей следить за изменениями погоды, смс-рассылкой и не выезжать в случае закрытия дорог. Населению, проживающему в сельской местности при непогоде необходимо воздержаться от пеших походов на дальние расстояния. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения 112 или по телефону 102”, — напомнили в ведомстве.